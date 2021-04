Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θρηνεί η βασιλική οικογένεια των Ζουλού στη Νότια Αφρική, καθώς πέθανε η Βασίλισσα Σιγουίβι Μαντφόμπι Ντλαμίνι Ζούλου, έναν μόλις μήνα αφότου ανέλαβε την αντιβασιλεία.

Η 65χρονη βασίλισσα Μαντφόμπι έγινε προσωρινή ηγέτιδα της μεγαλύτερης εθνοτικής ομάδας της χώρας τον περασμένο μήνα μετά το θάνατο του συζύγου της, Βασιλιά Γκούντγουιλ Ζουελιθίνι.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι ο θάνατός της έχει προκαλέσει έκπληξη στην οικογένεια καθώς ήταν τελείως αναπάντεχος.

Μετά και από αυτή την τραγική εξέλιξη, αναμένεται να οριστεί νέος διάδοχος ως κυβερνήτης του έθνους, των 11 εκατομμυρίων ατόμων.

«Βαθιά σοκαρισμένη και στενοχωρημένη η Βασιλική Οικογένεια ανακοινώνει την απροσδόκητη απώλεια της βασίλισσας της Αυτού Μεγαλειότητας, Σιγουίβι Μαντφόμπι Ντλαμίνι Ζούλου, αντιβασιλέα του έθνους των Ζουλού», δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρίγκιπας Mangosuthu Buthelezi.

WATCH: Prince Mangosuthu Buthelezi gives details on the Queen Mantfombi’s passing. @NkoRaphael Supplied file. pic.twitter.com/SfbTdPklZB

— EWN Reporter (@ewnreporter) April 29, 2021