Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε θρησκευτικό φεστιβάλ στα βορειοανατολικά του Ισραήλ.

Το γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.



«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).

HORRIFYING: The death toll in #Meron is confirmed to be at least 30 pic.twitter.com/IelLAh5Hrc

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

(1/2) MDA Spokesperson: at 00:50 a report was received at the MDA 101 Emergency Call center for bleachers which nun collapsed at Har Meron. MDA EMTs and Paramedics are on scene treating tens of injured including those who are in critical condition. An update will follow as needed pic.twitter.com/OmU3KCzhha

— Magen David Adom (@Mdais) April 29, 2021