Η Ευρώπη χρειάζεται νέους δημοσιονομικούς κανόνες – Jean Pisani-Ferry

ΠΑΡΙΣΙ – Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, μόνο επτά χώρες είχαν δημοσιονομικούς κανόνες. Το 2015, όταν μετρησε τελευταία φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχαν 96 χωρες. Οι περισσότερες είχαν προβλέψεις που περιορίζουν το δημόσιο χρέος, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ή και τα δύο, και μερικές είχαν πρόσθετους κανόνες για τις δημόσιες δαπάνες.

Αυτή η οριοθέτηση της δημοσιονομικής διακριτικής ευχέρειας ήταν εν μέρει μια απάντηση σε τραυματικές εμπειρίες όπως η «χαμένη δεκαετία» της Λατινικής Αμερικής μετά τις κρίσεις χρέους της δεκαετίας του 1980, στην οδυνηρή προσαρμογή που υπέστησαν οι χώρες που έμειναν εκτός επιφυλακής από την αύξηση των επιτοκίων στις αρχές της δεκαετίας του 1990 · και η ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους της περιόδου 2010-12. Όμως, η υιοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων οφείλεται επίσης στην αυξανόμενη δυσπιστία του φορολογικού ακτιβισμού.

Το 2000, ο John B. Taylor του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ κατέλαβε το πνεύμα της εποχής όταν έγραψε ότι είναι «καλύτερο να αφήσουμε τη δημοσιονομική πολιτική να έχει τον κύριο αντικυκλικό αντίκτυπό της μέσω των αυτόματων σταθεροποιητών» – με άλλα λόγια, να την θέσουμε σε αυτόματο πιλότο. Η συναίνεση λοιπόν ήταν ότι η νομισματική πολιτική είναι ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής, διότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται από μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα και εφαρμόζονται ανεξάρτητα.

Πουθενά οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν είναι τόσο λεπτομερείς και περιοριστικοί όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας το βιβλίο κανόνων για τον προϋπολογισμό είναι σχεδόν 100 σελίδες. Υπάρχουν καλοί λόγοι για αυτό. Επειδή τα μέλη του ευρώ μοιράζονται ένα νόμισμα, δεν μπορούν να διογκώσουν τις ατομικές τους επιβαρύνσεις. Όπως παρατήρησε ο Paul De Grauwe του London School of Economics, βρίσκονται σε θέση παρόμοια με χώρες που δανείζονται σε ξένο νόμισμα. Ωστόσο, το υπερβολικό δημόσιο χρέος έχει ως αποτέλεσμα την πίεση στις χώρες-εταίρους να βοηθήσουν στην αποφυγή σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων από την αναδιάρθρωση του χρέους ή, χειρότερα, την έξοδο από την νομισματική ένωση. Αυτό συνέβη με την Ελλάδα στη δεκαετία του 2010. Υπάρχει λοιπόν ένα πραγματικό κίνητρο για την πρόληψη της δημοσιονομικής ανευθυνότητας.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πολλοί κακοί λόγοι για την τόσο μεγάλη κωδικοποίηση της δημοσιονομικής συμπεριφοράς. Η Γερμανία είναι παραδοσιακά επιφυλακτική για την πολιτική σταθεροποίησης (αν και δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική κρίση του 2008 ή την πανδημία), και οι μικρότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ακόμη πιο “φορολογικές”. Επιπλέον, τα κράτη μέλη στερούνται αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ως αποτέλεσμα, έχουν συσσωρεύσει μια σειρά κανόνων τόσο περίπλοκων που οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες αστειεύονται ότι μόνο ένα άτομο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κατανοεί πραγματικά όλα.

Αλλά οι καιροί έχουν αλλάξει. Εδώ και 12 χρόνια, τα επιτόκια πλησιάζονταν σχεδόν στο μηδέν, χλευάζοντας τους ισχυρισμους για την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Αντί να προστατεύει την κεντρική τράπεζα από τις δημοσιονομικές αντιξοότητες, η προτεραιότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι να διασφαλιστεί ότι η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική θα λειτουργούν παράλληλα. Σπάζοντας ένα ταμπού, η Isabel Schnabel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές και μη συμβατικές δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται για την προστασία της οικονομίας από τις μεγάλες υφέσεις. Όπως περιγράφεται σε μια πρόσφατη έκθεση της Γενεύης, η ξεχασμένη έννοια του μείγματος πολιτικής επανήλθε στη μόδα.

Παράλληλα, οι ανησυχίες σχετικά με την κυριαρχία φερεγγυότητας έχουν μειωθεί σημαντικά. Όπως σημειώνει ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Olivier Blanchard, δεν υπάρχει βιώσιμο χρέος όσο το επιτόκιο παραμένει κάτω από το ρυθμό ανάπτυξης. Σε πολλές χώρες, αυτό ισχύει τώρα για μια δεκαετία. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα επιτόκια των ομολόγων αυξήθηκαν πρόσφατα, το περιθώριο παραμένει ευρύ.

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις αυτής της δυναμικής του χρέους, η διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν έχει χάσει χρόνο να ακολουθήσει τη δημοσιονομική της ατζέντα. Ενώ το κίνητρο των ΗΠΑ μετά το 2008 ήταν υπερβολικά δειλό, το πρόσφατα υιοθετημένο δημοσιονομικό πακέτο ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που έρχεται πάνω από τα τρισεκατομμύρια δολάρια στις δαπάνες που θεσπίστηκαν πέρυσι υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ισοδυναμεί με τεράστια υπερβολή.

Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2020, χρησιμοποίησε με σύνεση μια ρήτρα διαφυγής στο βιβλίο δημοσιονομικών κανόνων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη «να απομακρυνθούν προσωρινά από τις κανονικές δημοσιονομικές απαιτήσεις». Αυτή η εξαίρεση πιθανότατα θα παραμείνει σε ισχύ για το 2022, αλλά, όταν το επιτρέψει η πανδημία, θα λήξει το 2023. Εν τω μεταξύ, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο κατά πόσον οι κανόνες πρέπει να μεταρρυθμιστούν προτού αποκατασταθούν και – πιο ουσιαστικά – κατά πόσον πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές πρωτοβουλίες ως πρόβλημα ή ως λύση.

Το επιχείρημα για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση ήταν ισχυρο πριν από την πανδημία και τώρα έχει γίνει συντριπτικο. Οι ισχύοντες κανόνες δημιουργήθηκαν για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πλέον. Είναι αδιαφανείς, υπερβολικά περιοριστικοί και βασίζονται σε αριθμητικούς στόχους που δεν έχουν νόημα σε περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου. Επιπλέον, δεν είναι πλέον αξιόπιστοι. Με την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ να πλησιάζει το 160% φέτος, η Ιταλία δεν μπορεί να αναμένεται να φτάσει το όριο χρέους προς το ΑΕΠ της ΕΕ στο 60%.

Μην κάνετε κανένα λάθος: σε μια νομισματική ένωση, η δημοσιονομική ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας. Το ερώτημα δεν είναι εάν πρέπει να δοθούν υψηλά πρότυπα στα κράτη μέλη, αλλά πώς πρέπει να γίνει αυτό. Οι μεταρρυθμιστές θέλουν να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά να αλλάξουν το κριτήριο για την αξιολόγηση της πραγματικής συμπεριφοράς. Άλλοι, που ανησυχούσαν ότι αυτή η δέσμευση δεν θα επιβιώσει από μια επαναδιαπραγμάτευση, προτιμούν να παίζουν στο περιθώριο. Αλλά η τήρηση μιας απαρχαιωμένης εντολής από το φόβο ότι δεν θα μπορέσω να ορίσω μια καλύτερη είναι μια φόρμουλα για την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στους κανόνες εντελώς.

Πριν από τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση που υποστηρίζουν ορισμένοι, είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που δημιουργεί περισσότερο χώρο για δημοσιονομική διακριτική ευχέρεια, αλλά διατηρεί την ουσιαστική δέσμευση για ευθύνη. Το πρώτο βήμα είναι να αποδεχθούμε ότι όλες οι χώρες δεν μπορούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Το δεύτερο είναι να αναγνωρίσουμε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να βασίζεται σε αρχές και να υποστηρίζεται από καλά σχεδιασμένα ιδρύματα και όχι από άκαμπτους αριθμητικούς στόχους.

Η ΕΕ δεν έχει αποφύγει να ακολουθήσει αντιδράσεις χωρίς ταμπού στην τρέχουσα κρίση. Ξεκινώντας μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού του πλαισίου, θα σήμαινε ότι είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επανεξετάσει την οικονομική πολιτική για τις μετα-πανδημικές συνθήκες. Θα πρέπει να ξεκινήσει τη συζήτηση τώρα, με σκοπό να συμφωνηθεί ένα σχέδιο εντός ενός έτους.

