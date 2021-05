Το Σάββατο 1 Μάη οι εργατικές οργανώσεις τίμησαν την Πρωτομαγιά βγαίνοντας στους δρόμους διεκδικώντας μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους σήμερα και ιδίως εν μέσω πανδημίας.

Διαδηλώσεις έγιναν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης από την Νότια Κορέα μέχρι τις ΗΠΑ, ενώ δεν έλειψαν και τα επεισόδια με την αστυνομία και οι συλλήψεις.

Το κίνημα «Kill Bill» με δυναμική εμφάνιση στους δρόμους

Μαζικές διαδηλώσεις στο Παρίσι

Διαδηλωτές στη Σεούλ ζητούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα πλακάτ γράφουν «Να δοθεί λύση στην ανισότητα»

Διαδηλωτές στο Σιάτλ και συλλήψεις από την αστυνομία

Officers have issued a public safety order to this group, which has continued to place hazards in the roadway. Police are making an arrest at 7/Olive. #MayDaySea https://t.co/i22eIY8kB1 pic.twitter.com/G4HwDrJ4h2

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) May 1, 2021