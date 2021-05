Λιβυκή «σφαλιάρα» σε Τουρκία: Να αποχωρήσουν οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις

Επίσκεψη στη Λιβύη πραγματοποίησε πολυμελής αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης, με επικεφαλής τους Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ. Οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας αντίστοιχα, συναντήθηκαν με τους Λίβυους ομολόγους τους και συζήτησαν για τη συνεργασία των δυο χωρών σε διάφορους τομείς, ενώ έθεσαν στο τραπέζι και το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Η Λιβύη είναι μια ιερή χώρα για εμάς. Ως Τουρκία, υιοθετούσαμε πάντα την αρχή της προστασίας της ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της πολιτικής ενότητας της Λιβύης. Είμαστε πάντα δίπλα στο λαό της Λιβύης και στις νόμιμες κυβερνήσεις της, κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών της. Στη διάρκεια των επιθέσεων στην Τρίπολη, η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε ορισμένες χώρες. Μόνο η Τουρκία απάντησε θετικά σε αυτό το κάλεσμα. Η υποστήριξη που παρείχαμε απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο, τις αδελφικές συγκρούσεις και την ανθρώπινη τραγωδία» ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε πως συζήτησε με τη Λίβυα ομόλογό του το ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου για τα θαλάσσια σύνορα των δυο χωρών και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν πάνω σε αυτό.

Δήλωσε, ακόμα, ότι συζήτησαν για την οικονομική συνεργασία των δυο χωρών, τις επενδύσεις της Τουρκίας στη Λιβύη και τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, ενώ αξιολόγησαν το ζήτημα της επιστροφής του τουρκικού ιδιωτικού τομέα στη Λιβύη.

H Λίβυα υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς ζήτησε την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το έδαφος της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τουρκικές δυνάμεις.

Κατά τις κοινές τους δηλώσεις η ΥΠΕΞ της Λιβύης ανέφερε σύμφωνα με το Libya Review: «Υπογραμμίζουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στον τερματισμό του πολέμου και για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της συνόδου του Βερολίνου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στη Λιβύη».

