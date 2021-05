Αγωνία και προβλήματα για τους κατοίκους του Δυτικού Λονδίνου όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποβάθρα στον Τάμεση. Ένα τεράστιο κύμα καπνού «έπνιξε» το νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Κάτοικοι της περιοχής υπέφεραν από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ ακούστηκε και σειρά εκρήξεων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 5.15 το απόγευμα. Χάρη στην κατεύθυνση, πάντως, των ανέμων η πυρκαγιά δεν πήρε διαστάσεις, ενώ δεν κινδύνεψε και κάποιο κτίριο.

Police/fire moving people back. Lots of bangs and pops. The fire is a long way from the road, surrounded by river

But IT IS gigantic#Hampton pic.twitter.com/kuvb0jkGDu

— TheHamptonite (@TheHamptonite) May 3, 2021