Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε μαζί με δεκάδες διασημότητες στην αναμενόμενη συναυλία, που είχε οικοδέσποινα την Σελένα Γκόμεζ.

Απευθυνόμενος σε χιλιάδες πλήρως εμβολιασμένους επισκέπτες στο Στάδιο SoFi στο Λος Άντζελες, ο πρίγκιπας Χάρι επαίνεσε τις προσπάθειες των εργαζομένων, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας.

«Απόψε είναι ένας εορτασμός για κάθε έναν από εσάς, τους εμβολιασμένους της πρώτης γραμμής, τα εκατομμύρια των ηρώων που μάχονται στην πρώτη γραμμή σε όλο τον κόσμο.

»Περάσατε τον προηγούμενο χρόνο παλεύοντας θαρραλέα και ανιδιοτελώς για να μας προστατεύσετε όλους. Θυσιαστήκατε, βάλατε τον εαυτό σας σε κίνδυνο και ενεργήσατε με γενναιότητα, γνωρίζοντας το βαρύ τίμημα. Σας χρωστάμε απίστευτη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε».

This reaction for Prince Harry in California at #VaxLive is really something

Somehow doubt that anyone other than the Queen or his late mother would get similar

pic.twitter.com/pXi07B3b4u

— nazir afzal (@nazirafzal) May 3, 2021