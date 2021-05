Εκτός ελέγχου κινεζικός πύραυλος 21 τόνων: Ανησυχία των ειδικών μην πέσει σε κατοικημένη περιοχή –Δείτε βιντεο

Εκτός ελέγχου βρίσκεται κινεζικός πύραυλος 21 τόνων, ο οποίος πέφτει στη Γη και μπορεί να προσγειωθεί σε κατοικημένες περιοχές, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο πύραυλος της Κίνας , Long March 5b, που εκτοξευθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να πραγματοποιήσει μια μη ελεγχόμενη προσγείωση.

Ο Jonathan McDowell, ένας αστρονόμος που παρακολουθεί αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη Γη, δήλωσε στο SpaceNews ότι η πορεία του δείχνει «λίγο πιο βόρεια από τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Πεκίνο και όσο νότια είναι η νότια Χιλή και το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας».

This morning’s Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

Θα μπορούσε να προσγειωθεί οπουδήποτε σε αυτό το εύρος, που καλύπτει ωκεανούς και κατοικημένες και μη κατοικημένες περιοχές, αλλά τα περισσότερα από τα συντρίμμια του θα καούν στην ατμόσφαιρα.

Today’s decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf

