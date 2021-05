Αθήνα σε Άγκυρα για μουσουλμανική μειονότητα: Εφαρμόζουμε τη Συνθήκη της Λωζάνης

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Γιαβούζ Σελίμ Κιράν περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη έδωσε η Αθήνα.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις διεθνείς της υποχρεώσεις, πλήρως σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο αποτελεί πυξίδα της εξωτερικής της πολιτικής, και στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει τις προβλέψεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Επίσης, αναφέρουν πως η Μουσουλμανική Μειονότητα, η οποία ευημερεί, αριθμεί περίπου 120.00 κατοίκους, Έλληνες πολίτες, και προσθέτουν πως στην περιοχή αυτή λειτουργούν σήμερα 127 μειονοτικά σχολεία, καθώς και 260 τεμένη.

Τέλος, οι ίδιες διπλωματικές πηγές διαμηνύουν πως οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και παραποίησης των στοιχείων αυτών, από όπου και αν προέρχεται, είναι αυτονόητα απορριπτέα και δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού.

Θέμα «τουρκικής» μειονότητας ήγειρε εκ νέου από τη Θεσσαλονίκη ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα κατ’ εντολή του Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στo Τwitter ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα ασκεί πιέσεις στη μειονότητα.

We met w/representatives and religious officials of Turkish community in #Thessaloniki.



🔸Pressures&restrictions on freedom of language,religion&worship against our kinsmen are unacceptable.



🔸We are always with our kinsmen, who conserve their identity&religion against all odds. pic.twitter.com/j5atLnicjR

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) May 5, 2021