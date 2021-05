Στο προσκήνιο έρχεται εκ νέου το εμβόλιο της AstraZeneca μετά τον δεύτερο επιβεβαιωμένο θάνατο ασθενούς στον Καναδά που σχετίζεται με τον εμβολιασμό.

Πρόκειται για 50χρονη γυναίκα, στην επαρχία Αλμπέρτα, η οποία εμφάνισε σπάνια θρόμβωση («Προθρομβωτική Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αιτιολογίας») και κατέληξε, βάζοντας στο μικροσκόπιο των επιστημόνων τα σπάνια αλλά σοβαρά περιστατικά που εμφανίζονται μεταξύ των εκατομμυρίων ατόμων -κυρίως σε γυναίκες κάτω των 60 ετών- που εμβολιάστηκαν για τον κοροναϊό.

Πάντως, εν μέσω ανησυχιών ότι τα περιστατικά αυτά παρενεργειών θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμών κατά της πανδημίας του κοροναϊού, ειδικοί εμβολίων και ανοσολογίας δηλώνουν ότι οι κίνδυνοι θρομβώσεων για το συγκεκριμένο εμβόλιο παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί και το εμβόλιο εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη θανάτων και σοβαρών ασθενειών από την Covid-19.

Σημειώνεται πως το εμβόλιο των AstraZeneca και Οξφόρδης παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 76% έπειτα από δύο δόσεις και 60 έως 73% στα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω που έχουν λάβει μία δόση. Σύμφωνα με έρευνα, η αποτελεσματικότητά του φαίνεται να μειώνεται σε ό,τι αφορά τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.

Οι δύο δόσεις του εμβολίου χορηγούνται σε απόσταση 4 έως 12 εβδομάδων μεταξύ τους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), έπειτα από την αναστολή εμβολιασμών σε 15 χώρες, απεφάνθη στις 18 Μαρτίου ότι το εμβόλιο της AstraZeeca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Στην Ελλάδα μάλιστα, με το συγκεκριμένο σκεύασμα εμβολιάζονται κατ’ αποκλειστικότητα οι πολίτες 30-39 και 40-44 ετών, ενώ οι άνω των 45 εμβολιάζονται με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

