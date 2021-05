Αυλαία θα ανοίξουν τα θέατρα του Μπρόντγουεϊ στις 14 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μια διακοπή 18 μηνών, λόγω της πανδημίας του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

Τα εισιτήρια θα αρχίσουν να πωλούνται από αύριο, Πέμπτη, ενώ τα θέατρα θα μπορούν να γεμίσουν στο 100% της χωρητικότητάς τους, είπε ο Κουόμο.

Τα θέατρα του Μπρόντγουεϊ είναι μεταξύ των μεγαλύτερων τουριστικών αξιοθέατων της Νέας Υόρκης.

«Το Broadway είναι τεράστιο κομμάτι της ταυτότητας και της οικονομίας της πολιτείας μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που η αυλαία θα ανοίξει ξανά», έγραψε σε tweet ο Κουόμο.

NEW: Broadway shows will be ready to open September 14 at 100% capacity. Tickets go on sale starting tomorrow.

Broadway is major part of our state’s identity and economy, and we are thrilled that the curtains will rise again.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 5, 2021