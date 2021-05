Επιβεβαιώθηκε ο δεύτερος θάνατος ασθενούς στον Καναδά από σπάνια θρόμβωση μετά τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κοροναϊού της AstraZeneca. Πρόκειται για 50χρονη στην επαρχία Αλμπέρτα, όπως ανακοίνωσε η αρχίατρος της περιοχής, ενώ είχε προηγηθεί στο Κεμπέκ -τον περασμένο μήνα- ο πρώτος θάνατος ασθενούς.

Ο Καναδάς έχει αναφέρει τουλάχιστον πέντε κρούσματα θρόμβωσης έπειτα από την χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου, αλλά αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας υποστηρίζουν ότι τα οφέλη από το εμβόλιο της AstraZeneca υπερτερούν των πιθανών παρενεργειών.

Η περίπτωση της Αλμπέρτα, μιας γυναίκας στα 50 της, είναι η δεύτερη αναφερθείσα περίπτωση θρόμβωσης και ο μοναδικός θάνατος που καταγράφεται έπειτα από την χορήγηση περισσότερων από 253.000 δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca στην επαρχία, ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή του η αρχίατρος της Αλμπέρτα, Ντίνα Χίνσο.

«Ενώ κάθε θάνατος είναι τραγικός, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι κίνδυνοι θανάτου ή εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων από την COVID-19 παραμένουν πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τον κίνδυνο μετά τον εμβολιασμό με το AstraZeneca» πρόσθεσε η ίδια.

Η AstraZeneca δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του - να σχολιάσει.

Ο Καναδάς έχει καταγράψει 1.243.242 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού και 24.342 θανάτους, σύμφωνα με απολογισμό του -.

Τον περασμένο μήνα η επαρχία του Κεμπέκ ανέφερε τον πρώτο θάνατο στον Καναδά ασθενή μετά την χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca.

Η AstraZeneca, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ήταν μια από τις επικεφαλής εταιρείες στον αγώνα για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της COVID-19.

Το φθηνό και εύκολα μεταφερόμενο εμβόλιό της χαρακτηρίστηκε κορυφαίο στη μάχη κατά της νόσου, αλλά έκτοτε η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα.

We are working hard to vaccinate Albertans as quickly as we can based on vaccine supply. I encourage you to book an appointment as soon as you are eligible. It is our most effective protection against COVID-19. (4/4)

— Dr. Deena Hinshaw (@CMOH_Alberta) May 4, 2021