Ο Jeff Bezos εκτοξεύει την πρώτη τουριστική διαστημική πτήση – Σε δημοπρασία το πρώτο εισιτήριο (φωτο)

Το πρώτο του διαστημικό εγχείρημα θα πραγματοποιήσει ο δισεκατομμυριούχος, αφού η εταιρεία του Blue Origin θα εκτοξεύσει, στις 20 Ιουλίου, το πρώτο επανδρωμένο, διαστημικό σκάφος New Shepard, το οποίο προορίζεται για διαστημικό τουρισμό.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα πλατφόρμα για την πώληση εισιτηρίων, η εταιρεία αναμένεται να δημοπρατήσει μία θέσει κατά την πρώτη πτήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε περίπου δύο μήνες με τους αστροναύτες.

Η διαδικτυακή δημοπρασία θα διαρκέσει έως τις 19 Μαΐου και οι προσφορές μπορούν να φτάσουν τα 50.000 δολάρια – με την εταιρεία να απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες αναγνώρισης και 10.000 δολάρια εγγυητική. Στη συνέχεια, από τις 19 Μαΐου και μετά, η Blue Origin θα πραγματοποιήσει μια δημόσια διαδικασία υποβολής προσφορών – πριν από μια τελική ζωντανή διαδικτυακή δημοπρασία στις 12 Ιουνίου.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz

— Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021