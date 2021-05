Σε μια πρωτοφανή κίνηση, οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ της κατάργησης της πατέντας στα εμβόλια κατά του κοροναϊού.

Ζητούν δηλαδή να μην υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα των φαρμακευτικών εταιρειών όσον αφορά στην κατασκευή των εμβολίων, έτσι ώστε να δημοσιοποιηθούν τα συστατικά και ο τρόπος παρασκευής αυτών και έτσι θεωρητικά ο οποιοσδήποτε να μπορεί να κατασκευεάσει ένα εμβόλιο.

Σε ανακοίνωση της επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την εμπορική πολιτική, Κάθριν Τάι, αναφέρεται ότι «πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση για την υγεία και οι εξαιρετικές περιστάσεις της πανδημίας απαιτούν έκτακτα μέτρα».

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021