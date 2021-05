Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ – Οι ΗΠΑ στηρίζουν την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε χθες βράδυ στο Κίεβο σε μια επίσκεψη, επίδειξη στήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, μετά τη συγκέντρωση επί εβδομάδες ρωσικών στρατευμάτων κοντά στα ουκρανικά σύνορα, που προκάλεσε συναγερμό στη Δύση.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνδυάζοντας την αλληλεγγύη της Ουάσινγκτον με τις εκκλήσεις της προς το Κίεβο να ακολουθήσει μια πορεία μεταρρυθμίσεων και να καταπολεμήσει τη διαφθορά, λίγες μέρες μετά την απόλυση του μεταρρυθμιστή επικεφαλής της κρατικής εταιρείας ενέργειας Naftogaz.

Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε για την «ακλόνητη στήριξη» της αμερικανικής κυβέρνησης στον Ζελένσκι τον Απρίλιο, καθώς Κίεβο και Μόσχα αντάλλαζαν κατηγορίες για συγκρούσεις στην ουκρανική ανατολική περιοχή Ντονμπάς με την Ρωσία να συγκεντρώνει στρατεύματα και οπλισμό στα σύνορα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα «επιβεβαιώσει εκ νέου την ακλόνητη αμερικανική υποστήριξη για την ουκρανική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα», τόνισε την Παρασκευή ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρω-ασιατικές Υποθέσεις, Φίλιπ Ρίκερ.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021