Βραζιλία: Σάλος μετά την αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλα του Ρίο με 25 νεκρούς

Os moradores da favela do Jacarezinho acordaram com o caveirão voador. Mais uma operação policial, mais vidas que se vão. Lembrando que operações estão proibidas na pandemia, mas o Estado viola as próprias leis… @LabJaca pic.twitter.com/BkWdgULn57

— Gizele Martins (@giz_omartins) May 6, 2021