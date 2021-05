Όσοι έχουν μπουχτίσει με τις τηλεδιασκέψεις στο Zoom σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νιώθουν μόνοι. Ακόμη και ο ιδρυτής της πλατφόρμας κουράστηκε.

Ο Έρικ Γιουάν, ο οποίος ίδρυσε τη Zoom όταν η Cisco απέρριψε την ιδέα του για την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος νιώθει αυτή την κόπωση.

«Έχω κουραστεί τόσο από αυτό» δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος σε διαδικτυακό συνέδριο της Wall Street Journal.

Ο 51χρονος επιχειρηματίας συμπλήρωσε πως κάποια στιγμή πέρυσι είχε 19 διαδοχικές τηλεδιασκέψεις σε μία ημέρα.

«Έχω κόπωση τηλεδιασκέψεων» παραδέχθηκε και πρόσθεσε ότι πλέον δεν κανονίζει απανωτά τέτοια μίτινγκ μέσω Zoom.

Όπως και πολλές άλλες εταιρείες, η Zoom προγραμματίζει την επιστροφή των εργαζομένων της στο γραφείο, ανέφερε ο Γιουάν. Πιθανότατα θα δουλεύουν από το γραφείο δύο ημέρες την εβδομάδα και τις υπόλοιπες από το σπίτι.

