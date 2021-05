Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Στις φλόγες έχουν τυλιχτεί τμήματα του 8ου, του 90υ και του 10ου ορόφου του κτιρίου, ενώ πυκνά σύννεφα καπνού έχουν τυλίξει την ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 125 πυροσβέστες και 15 οχήματα.

Επίσης, επί τόπου έχουν σπεύσει και αρκετά ασθενοφόρα.

Grenfell-clad New Providence Wharf on fire @ballymore @BorisJohnson @RobertJenrick what are you doing to protect us??? #FireSafetyBill #firesafetyscandal pic.twitter.com/98mf2dRFGk

— Natalie Carter (@nat77splat) May 7, 2021