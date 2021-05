«Ναυμαχία» της Μάγχης: Αποκλιμάκωση μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας – Αποχώρησαν τα πολεμικά πλοία και οι Γάλλοι ψαράδες

Προς αποκλιμάκωση φαίνεται πως οδηγείται η διπλωματική ένταση Βρετανίας – Γαλλίας. Τα δύο πλοία του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού που είχαν σταλεί στο νησί Τζέρσεϊ μετά απο εντολή του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον επέστρεψαν στο λιμάνι τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού πρώτα αποχώρησαν τα γαλλικά αλιευτικά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί εκεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους νέους κανόνες αλιείας μετά το Brexit.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που τα γαλλικά αλιευτικά έφυγαν από τα νερά του Τζέρσεϊ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ. «Η κατάσταση έχει επιλυθεί προς το παρόν. Παραμένουμε σε ετοιμότητα για να προσφέρουμε κάθε περαιτέρω βοήθεια στα αιτήματα του Τζέρσεϊ»», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, η συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας έφερε αλλαγές στα ζητήματα αλιείας μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ. «Οι αρχές του Τζέρσεϊ έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν την αλιεία στα ύδατά τους βάσει της συμφωνίας και τις υποστηρίζουμε κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων», σημειώνει η βρετανική πλευρά προσθέτοντας ότι «θα συνεργαστούμε με το Τζέρσεϊ για να υποστηρίξουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή επιτροπή».

Τα βρετανικά πολεμικά οδήγησαν στην αποχώρηση των Γάλλων ψαράδων που απειλούν με πόλεμο

Νωρίτερα, τον δρόμο της επιστροφής πήραν Γάλλοι αλιείς, μετά και την παρέμβαση δύο πολεμικών πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στη διαμάχη που προέκυψε ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μάγχης για τα δικαιώματα αλιείας, όπως προσδιορίζονται μετά το Brexit.

Αν και οι ψαράδες δήλωναν αποφασισμένοι, η παρέμβαση του βρετανικού στόλου τους οδήγησε στην επιστροφή. Ωστόσο ο Ντον Τόμπσον, πρόεδρος της Ένωσης Αλιέων του Τζέρσεϊ δήλωσε στο Sky News ότι παρά την επιστροφή των γαλλικών αλιευτικών, οι Γάλλοι ψαράδες δεν έχουν παραιτηθεί από τα δικαιώματά τους. Άλλωστε, η ΕΕ κατηγορεί το Τζέρσεϊ ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης του Brexit.

Αποχωρώντας από το Τζέρσεϊ, οι Γάλλοι αλιείες προειδοποίησαν ότι «την επόμενη φορά θα υπάρξει πόλεμος».

