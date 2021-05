Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

Οι βετεράνοι στις οικονομικες φούσκες, ανησυχούν εντονα σήμερα. Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι οι μεγαλύτερες από τη φούσκα των dot-com το 2000. Οι τιμές των κατοικιών επανήλθαν στο αποκορύφωμα τους προ χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι επικίνδυνες εταιρείες μπορούν να δανειστούν με τα χαμηλότερα επιτόκια. Οι μεμονωμένοι επενδυτές ρίχνουν χρήματα σε πράσινη ενέργεια και κρυπτογράφηση.

Αυτή η έκρηξη έχει κάποιες νόμιμες εξηγήσεις, από τις εξελίξεις στο ψηφιακό εμπόριο έως τη ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που πιθανότατα θα είναι η ισχυρότερη από το 1983.

Υπάρχει όμως ένας “θεός” πάνω απ ‘όλα: η Federal Reserve. Η εύκολη νομισματική πολιτική τροφοδότησε τακτικά οικονομικές ραγδαίες αυξήσεις. Η Fed διατήρησε τα επιτόκια σχεδόν μηδενικά για το προηγούμενο έτος και δεν θα αλλάξουν για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Αγοράζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ομολόγων. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου είναι πολύ χαμηλότερη από τον πληθωρισμό – δηλαδή, οι πραγματικές αποδόσεις είναι βαθιά αρνητικές – μόλις για δεύτερη φορά σε 40 χρόνια.

Υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους οι τιμές είναι τόσο χαμηλές. Η Fed ενήργησε ως απάντηση σε μια πανδημία που στην πιο έντονη μορφή της απείλησε με ακόμη μεγαλύτερη ζημιά από την οικονομική κρίση 2007-09. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη Fed και το Κογκρέσο, τα οποία έχουν περάσει περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά κίνητρα, αυτή η ανάκαμψη φαίνεται πολύ πιο υγιής από την τελευταία. Αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τους λόγους για τόσο χαμηλά επιτόκια, απειλώντας τα θεμέλια των εκτιμήσεων της αγοράς.

«Οι αγορές μετοχών στο ελάχιστο τιμολογούνται στην τελειότητα, καθώς τα ποσοστά παραδοχής θα είναι χαμηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Τζέρεμι Στάιν, ο οποίος υπηρέτησε ως κυβερνήτης της Fed μαζί με τον τώρα πρόεδρο Jerome Powell. «Και σίγουρα έχετε την αίσθηση ότι η Fed προσπαθεί πολύ σκληρά να πει,« Όλα είναι καλά, δεν βιαζόμαστε να αυξήσουμε τα επιτόκια». Αλλά ενώ δεν νομίζω ότι κατευθυνόμαστε για διαρκή υψηλό πληθωρισμό, είναι απολύτως δυνατό θα έχουμε αρκετά τρίμηνα καυτών μετρήσεων σχετικά με τον πληθωρισμό.”

Δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι δικαιολογημένες μόνο εάν τα επιτόκια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, πώς επανατιμολογούνται εάν η Fed πρέπει να σφίξει τη νομισματική πολιτική για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και οι αποδόσεις των ομολόγων να αυξηθούν μία έως 1,5 εκατοστιαίες μονάδες, ρώτησε. “Θα μπορούσατε να πάρετε μια σοβαρή διόρθωση στις τιμές των μετοχών.”

Η Fed ήταν εδώ και πριν. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η βούλησή της να μειώσει τα επιτόκια ως απάντηση στην ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση και την σχεδόν κατάρρευση του μακροχρόνιου κεφαλαίου διαχείρισης κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου θεωρήθηκε από ορισμένους ως μια σιωπηρή αναδρομική αγορά, διογκώνοντας την επακόλουθη φούσκα dot-com. Στη συνέχεια, η πολιτική χαμηλού επιτοκίου μετά την κατάρρευση της φούσκας κατηγορήθηκε για την αύξηση των τιμών των κατοικιών. Και οι δύο φορές οι αξιωματούχοι της Fed υπερασπίστηκαν την πολιτική τους, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων (ή όχι η μείωση) απλώς και μόνο για την αποφυγή φυσαλίδων θα έθετε σε κίνδυνο τους κύριους στόχους τους για χαμηλή ανεργία και πληθωρισμό και θα έβλαπτε περισσότερο από το να αφήσει τη φούσκα να ξεφουσκώσει μόνη της.

Όσον αφορά το τρέχον έτος, σε μια έκθεση αυτή την εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε οτι “οι αποτιμήσεις είναι γενικά υψηλές” και “ευάλωτες σε σημαντικές μειώσεις σε περίπτωση που ο επενδυτής μειώσει τις αγορες, την πρόοδο στον περιορισμό του ιού ή την ανάκαμψη”. Στις 28 Απριλίου, ο κ. Πάουελ αναγνώρισε ότι οι αγορές μοιάζουν «λίγο αφρώδεις» και η Fed μπορεί να είναι ένας από τους λόγους: «Δεν θα πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη νομισματική πολιτική, αλλά έχει τεράστια σχέση με τον εμβολιασμό και άνοιγμα της οικονομίας ». Αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι η Fed επρόκειτο να αποκαταστήσει το κίνητρό της: «Η οικονομία απέχει πολύ από τους στόχους μας». Μια έκθεση του Υπουργείου Εργασίας την Παρασκευή δείχνει ότι δημιουργήθηκαν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο από ό, τι αναμενόταν στην Wall Street.

Οι επιλογές της Fed επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση. Ενώ η Fed μείωσε τα επιτόκια σχεδόν στο μηδέν και αγόρασε και ομόλογα τότε, έτρεχε με ισχυρούς ρυθμούς καθώς τα νοικοκυριά, οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να εξοφλήσουν τα χρέη. Αυτό συγκράτησε τις δαπάνες και ώθησε τον πληθωρισμό κάτω από τον στόχο του 2% της Fed. Οι βαθύτερες δυνάμεις όπως οι γηράσκοντες πληθυσμοί συγκράτησαν επίσης την ανάπτυξη και τα επιτόκια, έναν συνδυασμό ορισμένων με τον τίτλο «κοσμική στασιμότητα».

Η διακοπή της πανδημίας πριν από ένα χρόνο προκάλεσε ένα πλήγμα στην οικονομική παραγωγή που ήταν αρχικά χειρότερη από την οικονομική κρίση. Αλλά μετά από δύο μήνες, η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να ανακάμπτει καθώς οι περιορισμοί μειώθηκαν και οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στην κοινωνική απόσταση. Η Fed ξεκίνησε νέα προγράμματα δανεισμού και το Κογκρέσο πέρασε το Cares Act των 2,2 τρισ. Τα εμβόλια έφτασαν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η οικονομία των ΗΠΑ είναι πιθανό να πλησιάσει το μέγεθος της προ πανδημίας κατά το τρέχον τρίμηνο, δύο χρόνια πιο γρήγορα από ό, τι μετά την οικονομική κρίση.

Ωστόσο, ακόμη και καθώς οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί, οι δημοσιονομικές και νομισματικές “βρύσες” παραμένουν ανοιχτές. Οι δημοκράτες πρότειναν για πρώτη φορά ένα επιπλέον κίνητρο 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Μάιο, όταν η παραγωγή αναμένεται να μειωθεί 6% πέρυσι. Στην πραγματικότητα έπεσε λιγότερο από το μισό, αλλά οι Δημοκρατικοί, αφού κέρδισαν τόσο τον Λευκό Οίκο όσο και το Κογκρέσο, προχώρησαν με το ίδιο μέγεθος.

Η Fed άρχισε να αγοράζει ομόλογα τον Μάρτιο του 2020 για να αντιμετωπίσει τις χαοτικές συνθήκες στις αγορές. Στα τέλη του καλοκαιριού, με τις αγορές να λειτουργούν κανονικά, επέκτεινε το πρόγραμμα ενώ έστρεψε το σκεπτικό προς τη διατήρηση χαμηλών αποδόσεων ομολόγων.

Ταυτόχρονα αποκάλυψε ένα νέο πλαίσιο: Μετά από χρόνια πληθωρισμού κάτω από το 2%, θα είχε ως στόχο να ωθήσει τον πληθωρισμό όχι μόνο πίσω στο 2% αλλά και υψηλότερα. Για το σκοπό αυτό, υποσχέθηκε να μην αυξήσει τα ποσοστά έως ότου αποκατασταθεί η πλήρης απασχόληση και ο πληθωρισμός ανέβει στο 2% και υψηλότερα. Αξιωματούχοι προέβλεπαν ότι δεν θα συνέβαινε πριν από το 2024 και έκτοτε έχουν κολλήσει σε αυτήν την καθοδήγηση παρά τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών.

Οι ταύροι

Αυτή η εισροή άνευ προηγουμένου νομισματικού και δημοσιονομικού κινήτρου σε μια οικονομία που ήδη ανακάμπτει χάρη στους εμβολιασμούς είναι ο λόγος για τον οποίο οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street είναι οι πιο αισιόδοξοι για τις μετοχές από πριν από την τελευταία οικονομική κρίση, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America Corp. Ενώ οι προβλέψεις κέρδους έχουν αυξηθεί έντονα , οι μετοχές έχουν αυξηθεί περισσότερο. Ο δείκτης S&P 500 διαπραγματεύεται τώρα περίπου 22 φορές τα κέρδη του επόμενου έτους, σύμφωνα με το FactSet, ένα επίπεδο που ξεπέρασε μόνο στην κορυφή της έκρηξης του dot-com το 2000.

Άλλες αγορές περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης υπερτιμημενες. Οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τα ομόλογα των εταιρειών με ονομαστική αξία με τις χαμηλότερες αποδόσεις τουλάχιστον από το 1995, και το πιο στενό επίπεδο πάνω από τα ασφαλή Treasuries από το 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία του - Barclays. Οι τιμές των κατοικιών και των εμπορικών ακινήτων, προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό, είναι περίπου στην κορυφή που επιτεύχθηκε το 2006.

Οι αποτιμήσεις των μετοχών και των ακινήτων είναι πιο δικαιολογημένες σήμερα από το 2000 ή το 2006, διότι οι αποδόσεις των ομολόγων χωρίς κίνδυνο είναι πολύ χαμηλότερες. Υπό αυτήν την έννοια, οι πολιτικές της Fed λειτουργούν ακριβώς όπως προορίζεται: βελτίωση τόσο των οικονομικών προοπτικών, που είναι καλό για τα κέρδη, τη ζήτηση στέγης και την εταιρική πιστοληπτική ικανότητα και την όρεξη για κίνδυνο.

Ωστόσο, τα χαμηλά ποσοστά δεν επαρκούν πλέον για να δικαιολογήσουν κάποιες αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων. Αντ ‘αυτού, οι ταύροι επικαλούνται εναλλακτικές μετρήσεις.

Η Bank of America σημείωσε πρόσφατα οτι εταιρείες με σχετικά χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υψηλότερη απόδοση νερού, κερδίζουν υψηλότερες εκτιμήσεις. Αυτές οι αποτιμήσεις δεν είναι αποτέλεσμα ανώτερων ταμειακών ροών ή προοπτικών κέρδους, αλλά ένα παλιρροϊκό κύμα κεφαλαίων που επενδύονται σύμφωνα με κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνικής και διακυβέρνησης ή ESG.

Η συμβατική αποτίμηση είναι επίσης άχρηστη για κρυπτονομίσματα που δεν κερδίζουν τόκους, ενοίκια ή μερίσματα. Αντίθετα, οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι τα ψηφιακά νομίσματα θα αντικαταστήσουν τα νομίσματα που εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες ως μέσο συναλλαγής και αποθήκη αξίας. «Το Crypto έχει τη δυνατότητα να είναι εξίσου επαναστατικό και ευρέως υιοθετημένο όπως το Διαδίκτυο», ισχυρίζεται το ενημερωτικό δελτίο της αρχικής δημόσιας προσφοράς της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Coinbase Global Inc., σε γλώσσα που θυμίζει IPO που σχετίζονται με το Διαδίκτυο περισσότερες από δύο δεκαετίες νωρίτερα. Τα κρυπτονομίσματα από τις 7 Μαΐου ανέρχονταν σε 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την CoinDesk, περισσότερα από όλα τα δολάρια ΗΠΑ που κυκλοφορούν.

Το μέλλον

Είναι αδύνατο να προβλέψουμε πώς, ή ακόμα και αν, όλα αυτά θα τελειώσουν. Δεν χρειάζεται: Οι μετοχες θα μπορούσαν τελικά να κερδίσουν τα απαραίτητα για να δικαιολογήσουν τις σημερινές αποτιμήσεις, ειδικά με την τρέχουσα οικονομία. Εν τω μεταξύ, πιο ακραίες τασεις κερδοσκοπίας μπορεί να καταρρεύσουν κάτω από το δικό τους βάρος καθώς τα κέρδη απογοητεύουν ή αναδύεται ο ανταγωνισμός.

Το Bitcoin κάποτε απείλησε να αντικαταστήσει το δολάριο. Τώρα πολλοί ανταγωνιστές ισχυρίζονται ότι κάνουν το ίδιο. Η Tesla Inc. ήταν κάποτε το μοναδικό χαρτι που θα μπορούσατε να αγοράσετε για να στοιχηματίσετε σε ηλεκτρικά οχήματα. Τώρα υπάρχει η Κίνα NIO Inc., η Nikola Corp. και η Fisker Inc., για να μην αναφέρουμε τους καθιερωμένους κατασκευαστές όπως η Volkswagen AG και η General Motors Co. που κυκλοφορούν όλο και περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ωστόσο, για να μειωθούν οι μετοχές σε γενικές γραμμές, ενδέχεται να συνεπάγεται κάποιο είδος μακροοικονομικού γεγονότος, όπως ύφεση, οικονομική κρίση ή πληθωρισμό.

Η έκθεση της Fed την περασμένη εβδομάδα ανέφερε ότι ο ιός παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία και επομένως το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η απογοήτευση για τις θέσεις εργασίας του Απριλίου ήταν μια υπενθύμιση για το πόσο απογοητευτικες παραμένουν οι οικονομικές προοπτικές. Ωστόσο, με τον ιό να υποχωρεί, μια ύφεση φαίνεται απίθανη τώρα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί μια οικονομική κρίση που συνδέεται με κάποια κρυφή ευθραυστότητα. Ακόμα, οι τράπεζες έχουν τόσο μεγάλο κεφάλαιο και η αναδοχή στεγαστικών δανείων είναι τόσο σφιχτή που κάτι παρόμοιο με την οικονομική κρίση 2007-09, η οποία ξεκίνησε με την αθέτηση χρεών, φαίνεται απομακρυσμένη. Εάν τα ομόλογα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τα κρυπτονομίσματα ή οι μετοχές τεχνολογίας αγοράζονται κυρίως με δανεισμένα χρήματα, μια πτώση στις αξίες τους θα μπορούσε να προκαλέσει ένα κύμα αναγκαστικών πωλήσεων, πτώχευσης και ενδεχομένως κρίσης. Αλλά αυτό δεν φαίνεται πιθανό. Η πρόσφατη κατάρρευση της Archegos Capital Management προκάλεσε ζημίες στους δανειστές της. Αλλά δεν απειλούσε την επιβίωσή τους ούτε πυροδότησε τη μετάδοση σε παρόμοιες εταιρείες.

“Πού είναι ο δεύτερος Archegos;” είπε ο κ. Bianco. “Δεν υπάρχει ακόμη.”

Ο φόβος για τον πληθωρισμό είναι πλέον ευρέως διαδεδομένος με τις ελλείψεις ημιαγωγών, ξυλεία και εργαζομένων που ασκούν ανοδική πίεση στις τιμές και το κόστος. Οι περισσότερες προβλέψεις, και η Fed, πιστεύουν ότι αυτές οι πιέσεις θα μειωθούν μόλις ανοίξει ξανά η οικονομία. Παρ ‘όλα αυτά, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων στις αποδόσεις των ομολόγων με δείκτη πληθωρισμού υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός τα επόμενα χρόνια θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 2,5%. Πρόκειται σχεδόν για επανάληψη της δεκαετίας του 1970 και συμβατή με τον νέο στόχο της Fed για μέσο όρο πληθωρισμού 2% μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, θα ήταν ένα σαφές διάλειμμα από το εύρος κάτω του 2% της τελευταίας δεκαετίας.

Ο ελαφρώς υψηλότερος πληθωρισμός θα είχε ως αποτέλεσμα η Fed να καθορίσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια επίσης ελαφρώς υψηλότερα, τα οποία δεν χρειάζεται να επηρεάσουν τις αποτιμήσεις των μετοχών. Πιο ανησυχητικό: Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων, οι οποίες είναι κρίσιμες για τις τιμές των μετοχών, ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά περισσότερο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι τιμές των ομολόγων και των μετοχών τείνουν να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ο πληθωρισμός δεν προκαλεί ανησυχία, τα οικονομικά σοκ τείνουν να οδηγούν τόσο τις αποδόσεις των ομολόγων (που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση προς τις τιμές) όσο και τις τιμές των μετοχών προς τα κάτω. Τα ομόλογα λειτουργούν ως ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι ζημιών σε μετοχές, για τα οποία οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να δεχτούν χαμηλότερες αποδόσεις. Εάν ο πληθωρισμός γίνει ξανά πρόβλημα, τότε τα ομόλογα χάνουν αυτήν την ασφαλιστική αξία και οι αποδόσεις τους θα αυξηθούν. Τους τελευταίους μήνες, άρχισε να εξαφανίζεται η συσχέτιση των μετοχών-ομολόγων, που ισχύει για τις περισσότερες από τις τελευταίες δεκαετίες, δήλωσε ο Brian Sack, πρώην οικονομολόγος της Fed που είναι τώρα με το hedge fund D.E. Shaw & Co. LP.

Τα πολλά χρόνια από τότε που ο πληθωρισμός κυριάρχησε στο χρηματοοικονομικό τοπίο οδήγησαν τους επενδυτές να αποτιμήσουν τις μετοχές , σαν ο πληθωρισμός να έχει πεθάνει. Μπορεί να έχουν δίκιο. Αλλά αν ο άνευ προηγουμένου συνδυασμός νομισματικών και φορολογικών κινήτρων καταφέρει να συγκλονίσει την οικονομία από το πρότυπο της τελευταίας δεκαετίας, αυτος ο εφησυχασμός θα μπορούσε να αποδειχθεί αρκετά επιζήμιος..