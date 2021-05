Ισραήλ: Συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ μεταξύ αστυνομικών και Παλαιστινίων που απειλούνται με έξωση – Δείτε βίντεο

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν απόψε σε μια συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δικαστικής διαμάχης για την τύχη των παλαιστινιακών οικογενειών που απειλούνται με έξωση προς όφελος Ισραηλινών εποίκων.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, την παραμονή της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για την υπόθεση αυτή, περίπου 20 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο, σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία που έκανε λόγο για 11 συλλήψεις.

They attack the people I work in the Sheikh Jarrah neighborhood in occupied Jerusalem, and provoke them at the time of the Ramadan Iftar ..

* This is their hands to defend themselves … with their Iftar duties they fight … #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/Panpkw5X5N

