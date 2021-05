Νύχτα αγωνίας για τον κινεζικό πύραυλο – Επιφυλακή και στην Ελλάδα

Κύμα ανησυχίας σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει ο κινεζικός πύραλος ο οποίος αναμένεται να εισέλθει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα της γης τις επόμενες ώρες, με πιθανότερη χρονική στιγμή τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τα θραύσματα του πυραύλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα συντριβούν κάπου μεταξύ 41.5°Β και 41.5°Ν παραλλήλου, ενώ σε μερική επιφυλακή είναι η Ελλάδα καθώς βρίσκεται μεσα στη ζώνη επικινδυνότητας.

Συνεχή ενημέρωση για την πορεία του κινεζικού πυραύλου παρέχεται από την αμερικανή υπηρεσία Aerospace Corporation.

NEW Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 MAY 2021 03:26 ± 2 hours along the ground track shown here. 1/ pic.twitter.com/Jn4A4IJQAD

Σε μερική επιφυλακή βρίσκονται τα ελληνικά σώματα ασφαλείας με αφορμή τον κινεζικό πύραυλο, Long March, βάρους 21 τόνων.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το CNN η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος προέβλεψε μια «ζώνη κινδύνου» που καλύπτει «οποιοδήποτε τμήμα της επιφάνειας της Γης μεταξύ περίπου 41,5 Β και 41,5S γεωγραφικού πλάτους». Το συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αμερική άπό τα νότια της Νέας Υόρκης, όλη την Αφρική και την Αυστραλία, τμήματα της Ασίας, περιοχές της Ιαπωνίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες έχουν απαγορευτεί οι στρατιωτικές πτήσεις. Την ίδια ώρα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μιλώντας στο thetimes|-.gr ανέφερε πως οι πιθανότητες για να πέσουν θραύσματα του πυραύλου στη χώρα μας είναι «απειροελάχιστες». Παράλληλα πρόσθεσε ότι «παραμένουμε όμως σε επιφυλακή ακολουθώντας τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις».





Πάντως τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα καίγονται κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης και αυτό αναμένεται να συμβεί και με το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου. Μάλιστα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε ΝΟΤΑΜ. Η ισχύς του, δηλαδή το διάστημα επιφυλακής ειναι απο σήμερα Σάββατο 8/5 21:12 βράδυ, τοπική ώρα, μέχρι αύριο Κυριακή 9/5 μεσημέρι 12:46.

Ωστόσο, κάποια από τα εξαρτήματά του, όπως οι οδεύσεις των αερίων και οι δεξαμενές καυσίμων είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και αυτά αναμένεται ότι θα φθάσουν ώς την επιφάνεια της Γης. Η Ελλάδα βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της πιθανής ζώνης εισόδου. Να σημειωθεί ότι υπάρχει συναγερμός σε όλο τον κόσμο καθώς κανείς δεν γνωρίζει που θα πέσουν τα θραύσματα, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για τις πτήσεις των αεροπλάνων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, η επανείσοδός του πυραύλου στην ατμόσφαιρα αναμένεται να συμβεί γύρω στις 02:00 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής. Όμως, η πρόβλεψε η αυτή έχει σημαντικό περιθώριο σφάλματος εννέα ωρών νωρίτερα ή αργότερα. Το περιθώριο αυτό αναμένεται ότι σταδιακά θα μειώνεται καθώς ο πύραυλος θα πλησιάζει.

Υπενθυμίζεται πως ο πύραυλος της Κίνας , Long March 5b, που εκτοξευθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιήσει μια μη ελεγχόμενη προσγείωση. Ο Jonathan McDowell, ένας αστρονόμος που παρακολουθεί αντικείμενα σε τροχιά γύρω από τη Γη, δήλωσε στο SpaceNews ότι η πορεία του δείχνει ότι μπορεί να προσγειωθεί «λίγο πιο βόρεια από τη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Πεκίνο και όσο νότια είναι η νότια Χιλή και το Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας».

This morning’s Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

Θα μπορούσε να προσγειωθεί οπουδήποτε σε αυτό το εύρος, που καλύπτει ωκεανούς και κατοικημένες και μη κατοικημένες περιοχές, αλλά τα περισσότερα από τα συντρίμμια του θα καούν στην ατμόσφαιρα.

Today’s decay plot for the Tianhe objects. The core stage apogee continues to come down slowly. No new data today on Tianhe itself, which could indicate it made an orbit raising burn and tracking has lost it for now. pic.twitter.com/Gr1jz852jf

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021