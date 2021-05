Ο Μπο είχε γίνει μέλος της οικογένειας Ομπάμα μετά την εκλογική νίκη του 2008. Όπως ανακοίνωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, το Σάββατο ο Μπο πέθανε από καρκίνο γεγονός που έχει βυθίσει στην θλίψη την οικογένεια.

Ο Μπάρακ Ομπάμα μίλησε για τη «γλυκιά και σταθερή παρουσία του στη ζωή μας», συμπληρώνοντας πως «Σήμερα (Σάββατο) η οικογένειά μας έχασε έναν αληθινό φίλο και ένα πιστό σύντροφο».

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Ο Ομπάμα είχε υποσχεθεί στις δύο κόρες του, την Μάλια και την Σάσα, ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα σκύλο μετά τη νίκη του του στις εκλογές το 2008 και έτσι ο Μπο έκανε την είσοδό του στην οικογένεια.

Ο Μπο, ένας ασπρόμαυρος πορτογαλικός σκύλος του νερού, ήταν δώρο του γερουσιαστή Έντουαρντ Κένεντι προς την οικογένεια Ομπάμα.

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Έκανε συχνά την εμφάνισή του σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, είχε συναντήσει τον πάπα, είχε επισκεφθεί παιδιά στο νοσοκομείο και είχε πετάξει με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One.

«Ως οικογένεια, ο Μπο θα μας λείψει πολύ», δήλωσε από την πλευρά της στο Instagram η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα.

This afternoon was a difficult one for our family. We said goodbye to our best friend—Bo—after a battle with cancer. We are grateful for the love you showed him over the years. Please hug the furry members of your family a little closer tonight—and give them a belly rub from us. pic.twitter.com/zOk3SPABsT — Michelle Obama (@MichelleObama) May 8, 2021

