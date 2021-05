Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιερουσαλήμ μετά από αναφορές για επίθεση με πυραύλους και εκρήξεις, στον απόηχο του τελεσιγράφου της Χαμάς προς το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία όπου έχει κλιμακωθεί η ένταση.

Μάλιστα, μετά τις εκρήξεις ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

Η Χαμάς φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Οι σειρήνες ακούστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς χιλιάδες Ισραηλινοί παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ».

Η Χαμάς είχε απειλήσει το Ισραήλ ότι θα εκτοξεύσει τους πυραύλους λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ιερουσαλήμ.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση λέγοντας ότι ήταν «σε απάντηση στα [ισραηλινά] εγκλήματα και στην επιθετικότητα εναντίον της ιερής πόλης».

«Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να καταλάβει καλά ο εχθρός» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς.

These are rockets being fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/ZU2tDSnuqX

Σύμφωνα με αναφορές στο κανάλι 12, ένα ακατοίκητο κτίριο χτυπήθηκε από έναν πύραυλο και ξέσπασε πυρκαγιά, αν και δεν είναι σαφές εάν ήταν λόγο του πυραύλου που προσγειώθηκε εκεί.

Επίσης, ενας αντιαρματικός πύραυλος έπληξε ένα πολιτικό όχημα κοντά στο Sderot.

Video on social media shows new rockets being launched from #Gaza at #Israel today, as more than 300 Palestinians were injured outside Al-Aqsa Mosque. #Hamas announced that it fired rockets, which triggered sirens in Jerusalem and southern Israel. pic.twitter.com/hE3nt0BIwM

— Iran International English (@IranIntl_En) May 10, 2021