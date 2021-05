Ντουμπάι: Συνελήφθη Βρετανός που καταζητείτο για διακίνηση ναρκωτικών και διέφευγε επί 8 χρόνια

Βρετανός φυγάς, από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τον βαρύνουν κατηγορίες πως ενεχόταν στη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης, συνελήφθη στο Ντουμπάι έπειτα από οκτώ χρόνια που παρέμενε ασύλληπτος, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία του εμιράτου.

Ο Μάικλ Πολ Μούγκαν, 35 ετών, από το Λίβερπουλ (βορειοδυτική Αγγλία), είχε διαφύγει πριν από οκτώ χρόνια, στη διάρκεια εφόδου της αστυνομίας στο Ρότερνταμ (Ολλανδία). Φέρεται να βρισκόταν στην καρδιά κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης.

Ο κ. Μούγκαν χρησιμοποιούσε διάφορες ψευδείς ταυτότητες για να αποφύγει τη σύλληψη. Ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ψεύτικο όνομα και δηλώνοντας ψευδή εθνικότητα, εξήγησε η αστυνομία του Ντουμπάι σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Αφού εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση εντέλει συνελήφθη και προφυλακίστηκε την 21η Απριλίου, κατά την ίδια πηγή.

«Η σύλληψη αυτή είναι το αποτέλεσμα πολυετών ερευνών στις οποίες συμμετείχαν αρκετοί εταίροι, δυνάμεις επιβολής της τάξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή», ανέφερε με ικανοποίηση η Νίκι Χόλαντ, διευθύντρια της βρετανικής υπηρεσίας δίωξης του εγκλήματος (NCA).

Ο κ. Μούγκαν «θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δικαστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Στην έφοδο στο καφέ του Ρότερνταμ συνελήφθη άλλος Βρετανός, 71 ετών, που αργότερα καταδικάστηκε να εκτίσει οκταετή κάθειρξη. Ακόμη ένας άνδρας που ενεχόταν στην ίδια υπόθεση παραδόθηκε στην αστυνομία έπειτα από τρία χρόνια διαφυγής και καταδικάστηκε να εκτίσει δεκατέσσερα χρόνια κάθειρξη, σύμφωνα με την NCA.

Michael Paul Moogan – one of the UK’s most wanted fugitives who had been on the run for eight years for his alleged role in an international drug trafficking plot – has been arrested in Dubai as a result of joint working with @DubaiPoliceHQ. Full story: https://t.co/vbOCQA7I9G pic.twitter.com/fhHtVI5Ryc

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 9, 2021