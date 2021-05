Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κηρύσσουν τριήμερη εκεχειρία για την γιορτή Έιντ

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι κηρύσσουν τριήμερη κατάπαυση του πυρός επ’ ευκαιρία της Έιντ αλ Φιτρ, μουσουλμανικής εορτής αυτήν την εβδομάδα, που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, δύο ημέρες μετά την επίθεση εναντίον σχολείου θηλέων η οποία στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν εβδομήντα ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους μαθήτριες, την ευθύνη για την οποία η κυβέρνηση επέρριψε στους ισλαμιστές αντάρτες.

«Διατάσσονται όλοι οι μουτζαχεντίν (σ.σ. οι ‘ιεροί πολεμιστές’) του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν (ΙΕΑ, έτσι αποκαλούσαν οι Ταλιμπάν τη χώρα όταν την κυβερνούσαν, από το 1995 ως το 2001) να αναστείλουν όλες τις επιθέσεις εναντίον του εχθρού από την πρώτη ως την τρίτη ημέρα του Έιντ», γιορτής η ημερομηνία της οποίας ορίζεται με βάση τη θέση του φεγγαριού και φέτος αναμένεται να αρχίσει είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη.

«Όμως, αν ο εχθρός εξαπολύσει επίθεση εναντίον σας αυτές τις ημέρες, να είσαστε έτοιμοι να αμυνθείτε, να υπερασπιστείτε με σθένος τους εαυτούς σας και τα εδάφη σας», συνεχίζει η ανακοίνωση των ανταρτών.

Directives to Mujahideen by the Leadership of Islamic Emirate concerning a three-day Eid ceasefire https://t.co/KQyNx5BgTk pic.twitter.com/BRytlqM9lt

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 9, 2021