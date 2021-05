Βαρβιτσιώτης: Fake news ότι φωτογραφήθηκα σε περιφραγμένο χώρο στην Ακρόπολη

Για πρώτη φορά γιορτάσαμε την Ημέρα της Ευρώπης με έπαρση της σημαίας της ΕΕ στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως. Η Ευρώπη είναι το σπίτι και σήμερα γιορτάζει τα 71 χρόνια.

Posted by Miltiadis Varvitsiotis on Sunday, May 9, 2021