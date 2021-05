Το Ριάντ επισκέπτεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, για το πρώτο του ταξίδι στη Σαουδική Αραβία μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι, στην Κωνσταντινούπολη το 2018, η οποία προκάλεσε επιδείνωση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στόχος του οποίου είναι κατά τα φαινόμενα η αποκατάσταση των δεσμών με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποιείται εν μέσω βίαιων συγκρούσεων που μαίνονται εδώ και μέρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μεταξύ Παλαιστινίων πιστών και της ισραηλινής αστυνομίας.

«Στη Σαουδική Αραβία για να συζητηθούν διμερείς σχέσεις και σημαντικά περιφερειακά προβλήματα, συγκεκριμένα οι επιθέσεις κατά του τεμένους Αλ-Ακσα και η καταπίεση του παλαιστινιακού λαού», έγραψε στο Twitter ο Τσαβούσογλου.

In #SaudiArabia to discuss bilateral relations and important regional issues, especially the attacks at the Al-Aqsa Mosque and the oppression against the Palestinian people.🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/9SKoE52ifP

