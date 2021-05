Με το… γιαταγάνι του εμφανίστηκε στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη 13 Μαΐου ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της υπηρεσίας θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, της διαβόητης Diyanet.

Ο Αλί Ερμπάς εμφανίστηκε για την καθιερωμένη προσευχή για το Ιντ αλ-φιτρ.

Υπενθυμίζεται πως κατά τον ίδιο τρόπο εμφανίστηκε και κατά την τελετή του εκ νέου ανοίγματος της Αγίας Σοφίας τον περασμένο Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι το γιαταγάνι είναι μια οθωμανική παράδοση που κρατάει από την κατάκτηση της Πόλης και την πρώτη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Το γεγονός σχολίασε καυστικά ο τούρκος καθηγητής και πολιτικός επιστήμονας Mεχμέτ Εφέ Τσαμάν, που ζει αυτοεξόριστος στον Καναδά.

«Ο Πρόεδρος της «Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων» του τουρκικού κράτους (ανώτατη ισλαμική αρχή της Τουρκίας), Αλί Ερμπάς παρέδωσε ένα κήρυγμα Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, που μετατράπηκε σε τζαμί πριν από λίγο καιρό, κρατώντας σπαθί στο χέρι. Ένα σαφές «μήνυμα ειρήνης» έγραψε ο Τσαμάν, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

President of the Turkish state’s «Directorate of Religious Affairs» (highest Islamic authority of Turkey), Ali Erbas, delivered a sermon for Muslim Eid al-Fitr at Hagia Sophia Church, re-converted into a mosque short time ago, WITH A SWORD IN HAND.

A clear «message of peace»! pic.twitter.com/LnVLF8iX4T

