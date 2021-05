Πώς έφθασαν στην Ινδία 50 τρισ. κρυπτονομίσματα Shiba Inu και γιατί προκαλούν ανησυχία στην αγορά crypto

Όταν ο Vitalik Buterin, ένας από τους δημιουργούς του κρυπτονομίσματος Ethereum, δώρισε περισσότερα από 50 τρισεκατομμύρια νομίσματα Shiba Inu (αξίας 1 δισ. δολαρίων) σε ένα φιλανθρωπικό fund για την Ινδία, η οποία έχει πληγεί από την πανδημία, προκάλεσε περισσότερο ανησυχία παρά ανακούφιση στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων.

Και αυτό γιατί η προσφορά του -που ήταν πάνω από το 5% των συνολικών νομισμάτων Shiba Inu που κυκλοφορούν – οδήγησε τις τιμές σε βουτιά κατά 50%, ενώ παράλληλα δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του νομίσματος σε μια χώρα που παρακολουθεί αυστηρά τις εισροές ξένων κεφαλαίων και η κεντρική της τράπεζα αντιμετωπίζει με «τεράστια δυσπιστία» την αγορά των crypto γενικότερα.

Ο Sandeep Nailwal, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στα κρυπτονομίσματα, από το Νέο Δελχί, ο οποίος δημιούργησε το fund πριν από τρεις εβδομάδες, ισχυρίζεται ότι έχει βρει τη λύση.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι το India Covid Crypto Relief Fund, έχει εντοπίσει έναν τρόπο για να μετατρέψει τη δωρεά σε ρουπίες. Τώρα, υπόσχεται να «ενεργήσει υπεύθυνα», προκειμένου να προστατέψει την αγορά λιανικής. Το fund σκοπεύει να ρευστοποιήσει σταδιακά τα κρυπτονομίσματα προκειμένου να προστατέψει την τιμή τους και να μην επηρεάσει τους ιδιώτες επενδυτές που έχουν συμμετοχές σε Shiba Inu.

Οι τιμές του Shiba Inu έχουν ανακάμψει περίπου 25% τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το CoinGecko.com.

Παρά την αρχική υποχώρηση του κρυπτονομίσματος, τα 50,7 τρισ. νομίσματα ψηφιακά νομίσματα που δώρισε ο Buterin στην Ινδία, έχουν αξία περίπου 1 τρισ. δολάρια, με βάση τις τιμές της Πέμπτης.

(Transparency Update)

We thank @VitalikButerin for his donation of 50,693,552,078,053 SHIBA to @CryptoRelief_ . We plan to do a thoughtful liquidation to ensure we meet our COVID relief goals.

We have decided to convert the donation slowly over a period of time.

(1/x)

— India’s Crypto Covid Relief Fund (@CryptoRelief_) May 12, 2021