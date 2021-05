Τέλος μάσκες και αποστάσεις για τους εμβολιασμένους στις ΗΠΑ – Μπάιντεν: Ημέρα «ορόσημο»

Σε νεότερη ενημέρωσή του για τους πλήρως θωρακισμένους απέναντι στον κορωνοϊό προχώρησε το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων.

Σύμφωνα με τον νέο «χάρτη» οδηγιών που εξέδωσε το CDC, οι εμβολιαμένοι, και με τις δύο δόσεις, Αμερικανοί δεν χρειάζεται να φορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ μπορούν να τις αποχωρίζονται και σε πολλούς εσωτερικούς χώρους.

Στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς σε τροχιά κανονικότητας, ο υγειονομικός φορέας τόνισε, ακόμη, ότι καταργούνται οι κοινωνικές αποστάσεις για τους πλήρως εμβολιασμένους.

Ωστόσο, το CDC επανέλαβε, και σε αυτές τις επικαιροποιημένες οδηγίες, ότι όσοι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις των σκευασμάτων θα πρέπει να φορούν μάσκα σε αεροπλάνα και τρένα, σε αεροδρόμια, σε μέσα μεταφοράς, σε νοσοκομεία και ιατρικά γραφεία.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθούν τους νόμους και τους κανόνες κάθε περιοχής και επιχείρησης για τις μάσκες και τις αποστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου, το CDC εξέδωσε οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι πλήρως εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να αποχωριστούν τη μάσκα στους περιπάτους.

Στη διαβεβαίωση ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι Αμερικανοί θα μπορούν να αποχωριστούν τη μάσκα, σε πολλές δραστηριότητες της καθημερινότητας, προχώρησε εκ νέου ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι.

Σε συνέντευξή του στο CBS, τόνισε ότι 117,6 εκατομμύρια πολίτες που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις, θα μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς μάσκα, ελάφρυνση που έχει λάβει την έγκριση και από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων.

«Εάν έχετε εμβολιαστεί πλήρως, τότε δεν θα χρειαστεί να φοράτε τη μάσκα σε εξωτερικό χώρο», τόνισε ο Φάουτσι.

Ωστόσο επεσήμανε ότι στην περίπτωση μεγάλου συνωστισμού ακόμη και σε εξωτερικό χώρο θα χρειαστεί η μάσκα.

Μπάιντεν: Ημέρα – ορόσημο

Ημέρα-ορόσημο χαρακτήρισε τη 13η Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς μάσκα. Με αυτήν του κίνηση χαιρέτισε τον επικαιροποιημένο χάρτη οδηγιών που εκδόθηκε από το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων για το τέλος μασκών και αποστάσεων όσον αφορά στους πλήρως εμβολιασμένους.

«Διαψεύσαμε τις προβλέψεις ότι το 2021 θα ήταν μια χαμένη χρονιά για τις ΗΠΑ, όπως συνέβη το 2020», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ευχαρίστησε τους πολίτες των ΗΠΑ για τις πολύμηνες θυσίες τους, ενώ απέτισε φόρο τιμής στο μισό, περίπου, εκατομμύριο θύματα της πανδημίας.

Προέτρεψε, ακόμη, τον κόσμο να εμβολιαστεί, ενώ δήλωσε ότι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή δεν έχουν λάβει και τη δεύτερη δόση θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν τη μάσκα τους.

