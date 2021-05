Ελον Μασκ: Το σίριαλ με τα tweets για τα κρυπτονομίσματα συνεχίζεται – Σκαμπανεβάσματα για το Bitcoin

Για δεύτερη εβδομάδα, η αγορά των κρυπτονομισμάτων άγεται και φέρεται από τα tweets από του δισεκατομμυριούχου Elon Musk.

O επικεφαλής της Tesla εκτίναξε το Bitcoin πάνω από τα 45.000 δολάρια τη Δευτέρα, όταν ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία του δεν έχει πουλήσει κανένα από τα tokens που έχει αποκτήσει. Η τελευταία του ανάρτηση προκάλεσε νέα μεταβλητότητα στην αγορά των crypto και πυροδότησε εικασίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο ο πρωτοπόρος του ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναρτά καθημερινά μηνύματα για τα ψηφιακά νομίσματα στο Twitter.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι με τα -έστω και μονολεκτικά- tweet του μπορεί να μετακινήσει τις αγορές», επισήμανε ο Antoni Trenchev, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Nexo στο Λονδίνο.

«Για να ξεκαθαρίσω τις εικασίες, η Tesla δεν έχει πουλήσει ούτε ένα Bitcoin», έγραψε.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin

Το δράμα ξεκίνησε την Κυριακή αφού ο Musk έστειλε ένα tweet που δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το αν η Tesla μπορεί να έχει ήδη πουλήσει το μερίδιό της. Ένας χρήστης με το όνομα @CryptoWhale υπέθεσε ότι η Tesla είχε ήδη πουλήσει Bitcoin, λέγοντας: «Με το μέγεθος του μίσους που δέχεται ο @elonmusk, δεν τον κατηγορώ». Ο Musk απάντησε σε αυτό το tweet με μια σύντομη ανάρτηση λέγοντας «Πράγματι».

Αυτό ήταν αρκετό για να κλονίσει τους traders και το Bitcoin βυθίστηκε κατά 10% το σαββατοκύριακο, σημειώνοντας νέο χαμηλό τριών μηνών. Η τιμή του σταθεροποιήθηκε τη Δευτέρα, καθώς νωρίτερα ενισχύονταν κατά 3%, στα 45.436 δολάρια.

Η εμπλοκή του Musk στη αγορά των crypto υπήρξε σημαντικός μοχλός της αύξηση του έχει καταγράψει φέτος, και η αποκάλυψη ότι η Tesla αγόρασε bitcoin αξίας 1,5 δισ. δολαρίων έδωσε μία «νομιμότητα» στα ψηφιακά νομίσματα.

Τον Απρίλιο, η ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας έδειξε ότι είχε πουλήσει το 10% των Bitcoin της. Μάλιστα, ο Musk δήλωσε μέσω twitter ότι η Tesla προσπάθησε με την κίνηση αυτή «να αποδείξει τη ρευστότητα του Bitcoin ως εναλλακτική λύση για τη διατήρηση μετρητών στον ισολογισμό».

Οι traders και οι αναλυτές της Tesla διερωτώνται πλέον ανοιχτά αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος πίσω από τις online σκέψεις του Musk σχετικά με τα κρυπτονομίσματα.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ο δισεκατομμυριούχος έχει αναρτήσει τουλάχιστον οκτώ φορές tweets σχετικά με τα crypto, χρησιμοποιώντας συχνά emoji ως απάντηση σε αστεία από τους ακολούθους του, μεταξύ άλλων δημοσιεύσεων σχετικά με το SpaceX και την αποστολή της Κίνας στον Άρη.

Απαντώντας σε σειρά σχολίων που επέκριναν τη στάση του στο Bitcoin, ο Musk είπε: «Τα ενοχλητικά σχόλια όπως αυτά με κάνουν να θέλω να μπω στο Doge».

Obnoxious threads like this make me want to go all in on Doge

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021