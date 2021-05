Μετά την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, χιλιάδες βίντεο έχουν κυκλοφορήσει σε κοινωνικά δίκτυα, τα οποία δείχνουν την αποτελεσματικότητα του ισραηλινού αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος «Iron Dome».

Συγκεκριμένα, βίντεο από τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη δείχνει ρίψεις ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας στο Τελ Αβίβ. Οι σειρήνες χτυπούν, δεκάδες ρουκέτες βουίζουν στον αέρα μέσα στον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό και στη συνέχεια φαίνονται έντονες λάμψεις, ενώ ακούγονται θόρυβοι από εκρήξεις.

Ο κίνδυνος όμως για τον πληθυσμό έχει προς το παρόν αποφευχθεί. Στα κοινωνικά δίκτυα, ο «σιδερένιος θόλος» θεωρείται η ασφάλεια ζωής των Ισραηλινών.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021