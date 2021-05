Τηρώντας την άγραφη παράδοση που διακόπηκε στη διάρκεια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έδωσε στη δημοσιότητα τη φορολογική του δήλωση. Σύμφωνα με αυτή, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν είχαν εισοδήματα που ξεπέρασαν κατά τι τα 600.000 δολάρια το 2020.

Το ζευγάρι δήλωσε ακαθάριστο εισόδημα 607.336 δολαρίων. Κατέβαλαν 157.414 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους, δηλαδή φορολογήθηκαν με συντελεστή 25,9%. Πλήρωσαν επίσης 28.794 δολάρια σε φόρους στην πολιτεία Ντέλαγουερ, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους.

Τα ακαθάριστα έσοδα των Μπάιντεν μειώθηκαν πέρυσι από τα 985.223 δολάρια που είχαν δηλώσει το 2019, λόγω του ότι δεν είχαν τόσες πωλήσεις βιβλίων ούτε ομιλίες επ’ αμοιβή στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο σύντροφός της Νταγκ Έμχοφ, δικηγόρος, είχαν ακόμη υψηλότερα εισοδήματα: 1.695.225 δολάρια ακαθάριστα, για τα οποία κατέβαλαν 621.893 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους, ήτοι φορολογήθηκαν με συντελεστή 36,7%.

Πλήρωσαν επίσης 125.004 σε φόρους στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, ενώ ο κ. Έμχοφ πλήρωσε 56.997 σε φόρους στην Ουάσινγκτον, την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

