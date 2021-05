Το Σάββατο χιλιάδες Παλαιστίνιοι πραγματοποίησαν εκδηλώσεις μνήμης για τον διωγμό τους από τις πατρογονικές τους εστίες, με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Δεκάδες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε όλο τον κόσμο, όπως στη Γαλλία, όπου χιλιάδες Γάλλοι έσπασαν στην πράξη τη σχετική απαγόρευση της κυβέρνησης Μακρόν.

Την ίδια μέρα μια μεγάλη διαδήλωση έλαβε χώρα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με το σύνθημα “We can’t breathe since 1948” να γίνεται συνδετικός κρίκος για τις δύο περιπτώσεις κοινωνικής αδικίας και διακρίσεων.

Σε αυτή τη διαδήλωση συμμετείχαν και αρκετοί Εβραίοι στην καταγωγή πολίτες, που διαχωρίζουν τη θέση τους από την πολιτική τύπου Απαρτχάιντ που ακολουθεί το κράτος του Ισραήλ και αναγνωρίζουν το δικαίωμα των Παλαιστίνιων να έχουν το δικό τους κράτος και να ζουν ειρηνικά στον τόπο που γεννήθηκαν.

Από τα συνθήματα γραμμένα σε πλακάτ ξεχώρισε ένα συγκεκριμένο: “Ο παππούς μου δεν επέζησε από το Άουσβιτς για να βομβαρδίζει τη Γάζα”.

Οι λαοί που έχουν ζήσει στο πετσί τους πογκρόμ, διώξεις και τον οργανωμένο αφανισμό τους δεν ανέχονται να μπαίνουν στον ρόλο του θύτη και να προκαλούν θύματα.

As with every protest for a Free Palestine, large numbers of Jewish supporters showed up to join the fight to liberate Palestine. We have learned the lessons of the past, and ethnic cleansing, apartheid, and violence don’t make anyone safer. Antizionism is not antisemitism. pic.twitter.com/3o7EmuRT0O — Andy Ratto (@andyratto) May 16, 2021

From the Nakba Day march in Bay Ridge, Brooklyn. pic.twitter.com/aSfOoleQOj

— Outlive Them NYC (@outlivethemnyc) May 16, 2021

Thousands rally in Bay Ridge, Brooklyn to stand with Palestinians calling for the end of the occupation, settler violence and colonialism. One day soon #Palestine will be free. #FreePalestine #Nakba73 pic.twitter.com/l9wxmssoi2 — Murad Awawdeh (@HeyItsMurad) May 16, 2021

Brooklyn is OUTSIDE for PALESTINE. Unapologetically Palestinian. Unapologetically from Brooklyn, New York. ✊🏼🇵🇸✊🏼 pic.twitter.com/2BG7AUGpkS — Linda Sarsour (@lsarsour) May 15, 2021

-