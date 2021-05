Εκτελεστικό απόσπασμα ιδρύθηκε στη Νότια Καρολίνα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της θανατικής ποινής, οι καταδικασμένοι στην οποία θα έχουν επίσης την επιλογή να οδηγούνται στην ηλεκτρική καρέκλα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο κυβερνήτης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού Νότου.

«Το Σαββατοκύριακο, επικύρωσα νόμο που θα επιτρέψει στην πολιτεία να εφαρμόζει τη θανατική ποινή. Στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων αξίζει να κλείνουν οι υποθέσεις και να αποδίδεται δικαιοσύνη όπως ορίζει ο νόμος. Τώρα, μπορούμε να τους το προσφέρουμε», ανέφερε ο Χένρι ΜακΜάστερ σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

This weekend, I signed legislation into law that will allow the state to carry out a death sentence.

The families and loved ones of victims are owed closure and justice by law. Now, we can provide it.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) May 17, 2021