Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να επιτρέψουν την είσοδο στην ΕΕ στους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί με τις απαραίτητες δόσεις των εμβολίων κατά της Covid που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

Καθώς πλησιάζει η θερινή τουριστική περίοδος, οι πρεσβευτές των 27 ενέκριναν τη σύσταση αυτή που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία πάντως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα πάνω από 200 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΕ, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με σημερινή ανάρτησή της.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας: να παραδοθούν αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έως τον Ιούλιο», συμπλήρωσε και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία».

