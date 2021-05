Μεσανατολικό: Η Γαλλία κατέθεσε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητεί κατάπαυση του πυρός

Η Γαλλία υπέβαλε χθες Τρίτη το βράδυ στους 14 εταίρους της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, σχέδιο απόφασης που ζητεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε το Ελιζέ.

Στη διάρκεια συνάντησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Αιγυπτίου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και – μέσω βιντεοσύνδεσης – του Ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, «οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε τρία απλά στοιχεία: τα πυρά πρέπει να πάψουν, είναι ώρα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να παρέμβει στο ζήτημα», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Watch: France’s President Emmanuel Macron, his Egyptian counterpart Abdel Fattah al-Sisi and Jordan’s King Abdullah II meet to seek a ceasefire in the conflict between Israel and Palestinian militant group Hamas.https://t.co/ktNchBNHZu pic.twitter.com/0bCLbmKjMz

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 18, 2021