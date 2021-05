Μεσανατολικό: Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τις «αντισημιτικές» δηλώσεις του Ερντογάν

Η Ουάσινγκτον κατήγγειλε χθες Τρίτη τις δηλώσεις που έκανε μία ημέρα νωρίτερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τις «αντισημιτικές» και καλώντας να αποφεύγονται «εμπρηστικά σχόλια που μπορεί να υποκινήσουν ακόμη περισσότερη βία» στη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν σχετικά με τον εβραϊκό λαό», ανέφερε ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m

— Ned Price (@StateDeptSpox) May 18, 2021