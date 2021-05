Η Τουρκία απορρίπτει ως «απολύτως απαράδεκτο» το «κατηγορώ» των Ηνωμένων Πολιτειών για «αντισημιτικές» δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπό το φως των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αμερικανική ανακοίνωση όσον αφορά τα σχόλια του προέδρου μας Ερντογάν για την ισραηλινή βία απέναντι σε παλαιστίνιους αμάχους είναι εντελώς απαράδεκτη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

The U.S. statement about our President Erdogan’s remarks on the Israeli violence against Palestinian civilians is absolutely unacceptable. Those who do not have the courage and decency to condemn the killing of children have no moral standing to lecture anyone.

