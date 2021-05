Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Μπαράκ Ομπάμα τήρησε τον άγραφο κανόνα που επιβάλλει να μην επικρίνει ή να επιτίθεται στον διάδοχό του. Ωστόσο, στα παρασκήνια δηλώνουν οι γνωρίζοντες, ο Ομπάμα ήταν πολύ πιο ειλικρινής και διαχυτικός.

Σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο, ο Ομπάμα αποκάλεσε τον Τραμπ «τρελό», «ρατσιστή, σεξιστικό γουρούνι», «γαμ…ο παράφρονα» και «διεφθαρμένο μαλ…α».

Τους χαρακτηρισμούς αυτούς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, αποκαλύπτει το βιβλίο «Βattle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump» του Edward-Isaac Dovere, συντάκτη του the Atlantic που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, τα σχόλια φαίνεται να προκαλούν την οργή του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

«Είναι τρελός»

Στο βιβλίο του, ο Ντόβερε αναφέρει πως ο Ομπάμα αρχικά προτιμούσε τον Τραμπ στην προεδρία από τον Τεντ Κρουζ, καθώς ο Τραμπ δεν έφτανε ούτε κατά διάνοια την ευφυΐα του σκληροπυρηνικού γερουσιαστή του Τέξας.

Όμως, από το 2017 οπότε και άρχισε να διαφαίνεται το προβάδισμα του Τραμπ, ο Ομπάμα αντέδρασε όπως πολλοί στις ΗΠΑ και τον κόσμο.

«Είναι τρελός. Οι μεγάλοι δωρητές ψάχνουν να αποσπάσουν μια αντίδρασή του σε αντάλλαγμα για τις μεγάλες επιταγές που γράφουν στον όμιλό του» είχε πει ο Ομπάμα, σύμφωνα με τον Ντόβερε.

Σε απόσπασμα του βιβλίου του αναφέρει πως ο Ομπάμα έλεγε: «πιο συχνά: ‘δεν πίστευα πως θα ήταν τόσο άσχημα’. Κάποιες φορές: ‘Δεν πίστευα πως θα είχαμε για πρόεδρο έναν ρατσιστή, ένα σεξιστικό γουρούνι’».

Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε «διεφθαρμένο μαλ…α» τον Τραμπ όταν πληροφορήθηκε πως εκείνος μιλούσε με ξένους ηγέτες -περιλαμβανομένου και του Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω έρευνας για την εμπλοκή της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές- χωρίς συμβούλους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

