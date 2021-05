Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε τρίτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και Pfizer που προβλέπει 1,8 δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 έως το 2023.

Το συμβόλαιο, το οποίο υπογράφηκε για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, προβλέπει την αγορά 900 εκατομμυρίων δόσεων του υφιστάμενου εμβολίου, καθώς και ενός εμβολίου προσαρμοσμένου στις παραλλαγές, με τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον 900 εκατομμυρίων δόσεων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παραγωγή των εμβολίων πρέπει να πραγματοποιείται στην ΕΕ και τα κύρια συστατικά να προέρχονται από την ΕΕ. Στη σύμβαση ορίζεται επίσης ότι, από την έναρξη του εφοδιασμού το 2022, η παράδοση στην ΕΕ είναι εγγυημένη.

Οι όροι αυτοί αναμένεται να αποτρέψουν νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, όπως συνέβη στην περίπτωση της AstraZeneca.

«Η έγκαιρη παράδοση των δόσεων είναι διασφαλισμένη χάρη στην εδραιωμένη συνεργασία με τις εταιρείες στο πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων και των εφαρμοζόμενων ρυθμίσεων» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

