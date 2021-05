Οι ΗΠΑ κήρυξαν ανεπιθύμητο πρόσωπο τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, κίνηση που, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, προμηνύει πιθανές εξελίξεις στα Βαλκάνια.

Η απόφαση των ΗΠΑ ελήφθη χθες Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 7031(γ) που αφορά το τμήμα Επιχειρήσεων και Σχετικών Προγραμμάτων του υπουργείου Εξωτερικών.

Το άρθρο δίνει στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ την εξουσία να εφαρμόζει δια βίου απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για διεφθαρμένους αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν έγραψε στο Τwitter:

«Οι διεφθαρμένες ενέργειες του πρώην προέδρου της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα, υπονόμευσαν τη Δημοκρατία στην Αλβανία. Δηλώνω δημόσια ότι ο Μπερίσα και τα άμεσα συγγενικά πρόσωπα της οικογένειάς του δεν είναι ευπρόσδεκτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουμε ενωμένοι ενάντια στη διαφθορά με τους εταίρους μας στην Αλβανία».

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 19, 2021