Η αμερικανική πολιτεία Τέξας εκτέλεσε χθες Τετάρτη έναν Αφροαμερικανό, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο μιας 83χρονης, παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει από τον κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ να του δώσει χάρη.

Στον Κουίντιν Τζόουνς χορηγήθηκε θανατηφόρα ένεση και ο θάνατός του ανακοινώθηκε στις 18:40 χθες το απόγευμα (02:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας). Είναι ο πρώτος κρατούμενος που εκτελείται στο Τέξας αλλά και στις ΗΠΑ φέτος.

Σε ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών το οποίο μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της εφημερίδας New York Times την προηγούμενη εβδομάδα ο Τζόουνς απευθυνόταν απευθείας στον Ρεπουμπλικάνο Άμποτ ζητώντας του να μετατρέψει την ποινή του σε ισόβια.

“Σκότωσα κάποιον πριν από περισσότερα από 20 χρόνια”, παραδέχθηκε στο βίντεο ο 41χρονος Αφροαμερικανός, ο οποίος το 1991 σκότωσε την αδελφή της γιαγιάς του, ηλικίας 83 ετών, με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και στη συνέχεια της πήρε 30 δολάρια για να αγοράσει ναρκωτικά.

Όμως “δεν είμαι πια ο ίδιος, έγινα άνθρωπος στην πτέρυγα των μελλοθάνατων”, πρόσθετε. “Κύριε κυβερνήτη, αν μπορείτε να το βρείτε μέσα στην καρδιά σας να μου δώσετε χάρη, θα μπορούσα να συνεχίσω να ζω για να βελτιωθώ”.

Παράλληλα οι δικηγόροι του, ανέμεσα στους οποίος είναι και η κόρη του θύματός του αλλά και η ηθοποιός Σάρα Πόλσον, ανήρτησαν στο διαδίκτυο μια αίτηση, η οποία επίσης απευθυνόταν στον κυβερνήτη του Τέξας, η οποία ως χθες το πρωί είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 160.000 υπογραφές.

Ο Άμποτ έχει δώσει χάρη μόνο σε έναν μελλοθάνατο τα έξι χρόνια που βρίσκεται στον θώκο του κυβερνήτη του Τέξας.

— Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) May 14, 2021