Μητσοτάκης μετά τη συμφωνία για το «πράσινο διαβατήριο»: Θα βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη

Τη συμφωνία για το «πράσινο διαβατήριο», στην οποία κατέληξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, χαιρέτισε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα υπήρξε από την αρχή ένθερμος υποστηρικτής της πρότασης, χαρακτήρισε εξαιρετικά θετική την εξέλιξη.

«Η σημερινή συμφωνία για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού στην ΕΕ αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Η Ελλάδα υπήρξε εξ αρχής ισχυρός υποστηρικτής της πρότασης, καθώς θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνησε εντός της ΕΕ και θα συμβάλει στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης», έγραφε σε σχόλιό του στο Twitterο πρωθυπουργός.

Today’s provisional agreement on the EU Digital COVID-19 Certificate is an extremely positive development. Greece has been a strong advocate for it from the outset, as it will facilitate the freedom of movement within the EU and contribute to the efforts for economic recovery.

