Τσίπρας για νομοσχέδιο Συνεπιμέλειας: «Η κυβέρνηση κακοποιεί τη Δημοκρατία»

Ομιλία στη Βουλή για τη συνεπιμέλεια

Oμιλία στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου».

#Βουλη #Vouli #Συνεπιμέλεια

Posted by Alexis Tsipras on Thursday, May 20, 2021