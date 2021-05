Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι «κατέστρεψε» ένα εκτεταμένο σύστημα τούνελ της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη κατέστρεψαν περισσότερα από 90 χιλιόμετρα τούνελ, τα οποία αποτελούν ένα υπόγειο σύστημα γνωστό με το όνομα «Μετρό».

Στο βίντεο που ανέβασαν στο YouTube οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι «καταστρέψαμε σε 5 μέρες αυτό που η Χαμάς έφτιαχνε επί 10 χρόνια!».

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι μέσα από τις υπόγειες αυτές σήραγγες, η Χαμάς μετέφερε πυρομαχικά, τρόφιμα και μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας.

Βίντεο του ισραηλινού Στρατού δείχνει αναλυτικά τα πλήγματα που έχει πετύχει στο «Μετρό» τις τελευταίες μέρες.

The target: The Hamas ‘Metro’ tunnel system in Gaza.

The operation: 160 aircraft, tanks, artillery and infantry units along the border.

We struck 150 targets and damaged many kilometers of the Hamas ‘Metro’ network. pic.twitter.com/otn7JKxB9c

— Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021