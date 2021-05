Επικοινωνία Γεωργιάδη-Πάιατ: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις

Οι δυνατότητες για περαιτέρω αμερικανική επενδυτική παρουσία στη χώρα, αποτέλεσαν αντικείμενο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Τwitter, ο υπουργός συναντήθηκε με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η πορεία των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και οι δυνατότητες για περαιτέρω αμερικανική επενδυτική παρουσία στη χώρα.

Good to catch up w/ @AdonisGeorgiadi after his visit to Thessaloniki, a city whose economy is being reshaped by flagship US investments. We’re not done yet- w/ more to come in Attica as US companies respond to the Greek govt’s pro-market signals & prospects of a strong recovery. pic.twitter.com/6xTbbyOiej

