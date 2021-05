Ο Νταρτάβιους Μπαρνς καθόταν δεμένος με χειροπέδες μέσα σε ένα περιπολικό στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις, κοιτάζοντας μπερδεμένους τους αστυνομικούς που τον ενημέρωναν ότι ανακάλυψαν ένα κουτί στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του, που είχε βγει θετικό σε επιτόπιο τεστ για μεθαμφεταμίνες.

Στη συνέχεια, του έδειξαν το κουτάκι για το οποίο μιλούσαν κι εκείνος τινάχτηκε από τη θέση του τρομαγμένος.

«Όχι, όχι, αδερφέ, αυτή είναι η κόρη μου», ακούγεται να ουρλιάζει στο βίντεο από την κάμερα σώματος των αστυνομικών, την ώρα του περιστατικού που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2020. «Τι κάνετε εκεί, αδερφέ; Αυτή είναι η κόρη μου!»

Police told a man a container in his car tested positive for drugs. It was his daughter’s ashes. https://t.co/rCJH1dgUNV — Jeffrey Levin (@jilevin) May 21, 2021

Το δοχείο, εξήγησε στους αστυνομικούς, περιείχε τις στάχτες της δύο ετών κόρης του – και όχι κάποια παράνομη ουσία.

Τώρα, ο Μπαρνς έχει υποβάλει μήνυση κατηγορώντας τους αστυνομικούς ότι απέσπασαν παράνομα το δοχείο με τις στάχτες της κόρης του, το άνοιξαν χωρίς τη συναίνεσή του και άδειασαν κάποιες από τις στάχτες της την ώρα που τις έλεγχαν για… ναρκωτικά. Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 47 λεπτά βίντεο από τις κάμερες σώματος είδαν το φως της δημοσιότητας.

Drug war addicted cops mistook a grieving father’s murdered daughter’s ashes for meth, dumped them out and field tested them for drugs.https://t.co/B1verbVd8E — Jason Bassler (@JasonBassler1) May 14, 2021

Η αστυνομία εντέλει άφησε ελεύθερο τον Μπαρνς χωρίς να του απαγγείλει κατηγορίες και ο πατέρας του, που ήταν επίσης παρών, παρακάλεσε τους αστυνομικούς να του δώσουν πίσω τις στάχτες της Τα’Νάζα Μπαρνς, της 2χρονης κόρης του που πέθανε από αμέλεια και ασιτία τον Φεβρουάριο του 2019. Η μητέρα της, Τουάνκα Λ. Ντέιβις και ο σύντροφός της καταδικάστηκαν σε δεκαετίες κάθειρξης για τον θάνατό της.

The videos seem to be lost ark, but it’s sadly a lot more common than I thought, just this search netted about a dozen morehttps://t.co/4u0rpS1tEX — Dracomenda – #RIPTaco (@DracoMenda) May 14, 2021

Ο Μπαρνς υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί «βεβήλωσαν» τις στάχτες της κόρης του, ελέγχοντάς τες για ναρκωτικά.

Το απίστευτο περιστατικό καθιστά σαφείς τους κινδύνους των ψευδώς θετικών επιτόπιων τεστ ναρκωτικών που χρησιμοποιεί η αστυνομία σε τυχαίους ελέγχους, βάσει των οποίων τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί θετικά σε ναρκωτικές ουσίες αντικείμενα όπως μπισκότα, αποσμητικά, καραμέλες και… ζύμη για τορτίγια. Το 2018, μια μητέρα τεσσάρων παιδιών έμεινε πέντε μήνες στη φυλακή, όταν οι βιταμίνες της βγήκαν ψευδώς θετικές ως oxycodone, σύμφωνα με δημοσίευμα του Miami Herald.

Με πληροφορίες από Washington Post

