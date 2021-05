Ισλανδία: Άρχισαν οι συνομιλίες των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Ρέικιαβικ

Οι Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ τόνισαν αμφότετοι κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Ρέικιαβικ ότι οι χώρες τους μπορεί να έχουν διαφορές, αλλά πρέπει να συνεργαστούν σε κάποια ζητήματα, στην πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών σε ουδέτερο έδαφος, που θεωρείται ότι έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας τον Ιούνιο.

Η Μόσχα είναι «έτοιμη» να συζητήσει τα πάντα με την Ουάσινγκτον, με την προϋπόθεση πως ο διάλογος θα είναι «έντιμος», σημείωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα ανεξαιρέτως, με την προϋπόθεση ότι η συζήτηση θα είναι έντιμη (…) και θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό», είπε ο κ. Λαβρόφ, που συναντάται με τον κ. Μπλίνκεν στο Ρέικιαβικ στο περιθώριο του Αρκτικού Συμβουλίου.

Πρόσθεσε ότι τα δύο κράτη πρέπει να πάρουν αποφάσεις για τη σχέση τους και για την περαιτέρω συνεργασία τους, παρά τις σοβαρές διαφορές τους, σε σφαίρες όπου τα συμφέροντά τους είναι κοινά.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να συνεργαστεί με τη Μόσχα προκειμένου ο κόσμος να γίνει πιο «ασφαλής», τόνισε ωστόσο πως οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν εάν η Ρωσία συμπεριφερθεί με «επιθετικό» τρόπο.

«Το όραμά μας είναι ότι εάν οι ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ μπορέσουν να συνεργαστούν (…) ο κόσμος θα γίνει πιο ασφαλής», συνόψισε ο αμερικανός ΥΠΕΞ.

Blinken and Lavrov kicked off their first meeting of the Biden era with a productive tone, both stressing the need to work together. Stark difference from Blinken’s explosive meeting with Chinese counterparts pic.twitter.com/sXoPvPZHTd

— John Hudson (@John_Hudson) May 19, 2021